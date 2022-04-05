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Лучано ЛУЧИ: «россия не может участвовать в международных соревнованиях»

Глава Комитета арбитров УАФ поддерживает отстранение россии

  • 05.04.2022 17:29
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Лучано ЛУЧИ: «россия не может участвовать в международных соревнованиях»
© УАФ. Лучано Лучи

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поддержал отстранение россии от спортивных соревнований:

«Я видел фото того, что случилось со стадионом в Чернигове, это очень большая беда. Конечно, будут проблемы, но в Украине умные люди, и я уверен, что они смогут решить эти проблемы в кратчайшие сроки. Конечно, если путин прекратит агрессию против Украины.

В Италии видение этой ситуации однозначное. Мы полностью поддерживаем Украину, без сомнений. А я на 100% согласен с решениями ФИФА и УЕФА. Страна с таким поведением, как россия, не может участвовать в международных соревнованиях».

Источник — ТК Футбол

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