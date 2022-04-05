Уэйн РУНИ: «Роналду уже не тот игрок, каким был»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился своим мнением по поводу экс-партнера по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду:

«Пока нельзя сказать, что этот трансфер был ошибочным. Криштиану забивал, забивал важные голы в Лиге чемпионов на старте сезона, сделал хет-трик с «Тоттенхэмом».

Я считаю, если смотреть в будущее клуба, нужно опираться на младших, голодных игроков, чтобы поднять «Манчестер Юнайтед» в следующие два-три года на новый уровень. Очевидно, Криштиану уже не тот игрок, каким был в прежние годы. Это случается, таков футбол.

Конечно, Роналду способен забивать, но в остальной команде нужно больше, нужны молодые, голодные игроки».