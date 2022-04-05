Украинский нападающий Черно Море забивает в пяти матчах подряд

23-летний нападающий «Черно Море» продолжает результативную серию в чемпионате Болгарии. В поединке против «Ботева» (5:0) Сердюк отличился дублем. Примечательно, что без гола украинский форвард не уходит с поля в пяти матчах подряд. Всего на его счету 11 голов в 16-ти поединках чемпионата Болгарии. С этим результатом украинец является третьем снайпером чемпионата.
«Черно Море» после 25-ти туров занимает третье место в турнирной таблице. Отметим, что Сердюк раньше выступал в составе молодежной сборной Украины. До переезда в Болгарию он был на контракте в португальской «Боавиште», а также выступал за португальские клубы «Фатима» и «Каза Пиа».
Источник — Sport.ua
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