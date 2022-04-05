Мирча ЛУЧЕСКУ: «Текущий чемпионат не возобновится, это невозможно»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским СМИ рассказал о ближайших планах команды:

«Я хотел бы быть на футбольном поле, играть в чемпионате, но это невозможно. Нахождение игроков здесь – определенный позитив, это поможет им подготовиться к следующим матчам.

Наши спарринги также состоятся по гуманитарным причинам – более 4 миллионов украинцев уехали из страны. И мы помогаем многим из них. Наши матчи помогут собрать деньги, но тоже это престижно, поэтому игроки должны быть хорошо готовы.

Текущий чемпионат не возобновится, потому что это невозможно. На базе в Киеве есть наши работники».