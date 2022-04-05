УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Текущий чемпионат не возобновится, это невозможно»

Наставник «Динамо» – о планах команды на будущее

  • 05.04.2022 14:25
  • 292 просмотра
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Текущий чемпионат не возобновится, это невозможно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским СМИ рассказал о ближайших планах команды:

«Я хотел бы быть на футбольном поле, играть в чемпионате, но это невозможно. Нахождение игроков здесь – определенный позитив, это поможет им подготовиться к следующим матчам.

Наши спарринги также состоятся по гуманитарным причинам – более 4 миллионов украинцев уехали из страны. И мы помогаем многим из них. Наши матчи помогут собрать деньги, но тоже это престижно, поэтому игроки должны быть хорошо готовы.

Текущий чемпионат не возобновится, потому что это невозможно. На базе в Киеве есть наши работники».

Источник — Digisport.ro

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 05.04.2022 14:58
    0
    Может хоть слова Мистера дойдут кому надо в голову.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности