Мирча ЛУЧЕСКУ: «Текущий чемпионат не возобновится, это невозможно»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским СМИ рассказал о ближайших планах команды:
«Я хотел бы быть на футбольном поле, играть в чемпионате, но это невозможно. Нахождение игроков здесь – определенный позитив, это поможет им подготовиться к следующим матчам.
Наши спарринги также состоятся по гуманитарным причинам – более 4 миллионов украинцев уехали из страны. И мы помогаем многим из них. Наши матчи помогут собрать деньги, но тоже это престижно, поэтому игроки должны быть хорошо готовы.
Текущий чемпионат не возобновится, потому что это невозможно. На базе в Киеве есть наши работники».
Источник — Digisport.ro
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