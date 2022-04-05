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Два игрока Шахтера перейдут в клуб четвертого дивизиона чемпионата Испании

«Льейда» готовится объявить о переходе двух украинцев

  • 05.04.2022 14:12
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Два игрока Шахтера перейдут в клуб четвертого дивизиона чемпионата Испании
© ФК Шахтер. Даниил Гончарук

Клуб четвертого дивизиона испанского футбола «Льейда» в ближайшее время объявит о переходе двух украинских игроков «Шахтера».

Речь о 19-летнем Данииле Гончаруке и 20-летнем Денисе Свитюхе.

Оба сегодня должны будут прибыть в Испанию, а завтра ожидается официальное оглашение об их переходах. «Льейда» спешит в вопросе оформления документов, так как ФИФА и УЕФА открыли специальное трансферное окно для украинских клубов до 7 апреля.

Гончарук и Свитюха будут играть за «Льейду» до конца сезона. Они смогут прибыть в Испанию не нарушая законодательство Украины, запрещающее во время военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, так как «Мариуполь», в рядах которого на правах аренды из «Шахтера» выступали оба футболиста, находится в Турции, откуда не успел вернуться домой со сборов, прежде чем началась российско-украинская война.

Примечательно, что «Льейду» возглавляет экс-футболист «Барселоны» Габи, который после завершения карьеры игрока какое-то время успел поработать в каталонском клубе наставником юношеских команд.

Источник — SEGRE

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