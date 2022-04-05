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Тарас СТЕПАНЕНКО: «После начала войны ценности точно изменились»

Самое главное сейчас – победа Украины

  • 05.04.2022 09:35
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «После начала войны ценности точно изменились»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как изменились его жизненные ценности с началом войны в нашей стране.
 
«Ценности, сто процентов, изменились. Думаю, когда ты покидаешь свой дом, ту жизнь, к которой ты привык, то начиниешь задумываться, о том, что раньше я где-то переживал, что на замене сижу, не устраивала какая-то тренировка, или что в пробке стоял. Сейчас это все переоценивается и ты понимаешь, что это все мелочи жизни по сравнению с тем, что сейчас происходит, как страдают люди. На это все больно смотреть. 

За свои 32 года я никогда не мог представить, что будет такая война. Она началась в 2014 году, а сейчас идут такие боевые действия, в которых участвует вся Украина и страдают все люди по всей стране. Это очень тяжело и справляться с этим – новый опыт. 

Когда я уезжал из дома, взял с собой два спортивных костюма и две пары кроссовок, так в этом и хожу. Это вообще неинтересно, все мысли только о нашей стране и о победе», - сказал Степаненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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