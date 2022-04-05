Тарас СТЕПАНЕНКО: «После начала войны ценности точно изменились»

Игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как изменились его жизненные ценности с началом войны в нашей стране.



«Ценности, сто процентов, изменились. Думаю, когда ты покидаешь свой дом, ту жизнь, к которой ты привык, то начиниешь задумываться, о том, что раньше я где-то переживал, что на замене сижу, не устраивала какая-то тренировка, или что в пробке стоял. Сейчас это все переоценивается и ты понимаешь, что это все мелочи жизни по сравнению с тем, что сейчас происходит, как страдают люди. На это все больно смотреть.

За свои 32 года я никогда не мог представить, что будет такая война. Она началась в 2014 году, а сейчас идут такие боевые действия, в которых участвует вся Украина и страдают все люди по всей стране. Это очень тяжело и справляться с этим – новый опыт.

Когда я уезжал из дома, взял с собой два спортивных костюма и две пары кроссовок, так в этом и хожу. Это вообще неинтересно, все мысли только о нашей стране и о победе», - сказал Степаненко.