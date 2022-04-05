Пиоли провел 100-й матч за Милан

«Милан» в матче 31-го тура чемпионата Италии дома не сумел распечатать ворота «Болоньи» - ничья 0:0.

Эта игра стала 100-й для главного тренера Стефано Пиоли во главе «Милана» в Серии А.

Как сообщает Opta, в эру, когда за победу стали начислять по 3 очка (с сезона-1994/95), Пиоли является самым успешным тренером «Милана» по среднему числу набранных очков за матч — 2,04.

«Россонери» остаются лидерами в турнирной таблице, опережая «Наполи» теперь всего на 1 очко. «Интер» отстает на 4 балла, на имеет в запасе выездной матч с той же «Болоньей».