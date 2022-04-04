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Андрей ВОРОБЕЙ: «Правильный вариант – признать сезон несыгранным»

Легенда «Шахтера» - о судьбе нынешнего сезона УПЛ

  • 04.04.2022 23:34
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Правильный вариант – признать сезон несыгранным»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением по поводу того, что делать с нынешним сезоном УПЛ:

«Доиграть чемпионат не получится. Это на 99,9%. Прежде всего потому, что сейчас в Украине нет ни одного города, в котором безопасно. Вывезти команды за рубеж — тоже плохой вариант. В частности, это очень дорого по нынешним временам.

Самый правильный вариант — аннулировать результаты и признать сезон несыгранным. Если утвердить таблицу 18 туров как финальную, это непременно вызовет кривотолки — как сейчас, так и в будущем.

Я понимаю, что аннулированный сезон — это проблема с определением участия команд в еврокубках. Но, во-первых, тут можно распределить участие по итогам прошлого сезона. А во-вторых — учитывая тяжесть ситуации, не до еврокубков сейчас.

Главное, чтобы война закончилась. А с квотой по европейским турнирам как-нибудь разберемся».

Источник — FanDay

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