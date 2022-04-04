Андрей ШЕВЧЕНКО: «Малиновский очень многое делает для Украины»

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко рассказал о помощи украинским беженцам в Италии:
«Мы сейчас готовим с мэром Милана программу приема детей в Милане, их размещение. Будет ли это с родителями, с мамой или без нее. И в то же время, это уже должна быть определенная помощь и со стороны школ. И эта вся программа готовится, и она будет представлена на следующей неделе.
Это в Милане, но я постоянно в связи с послом и с консулом. Также этим занимаются и в Риме, и в Вероне, и в Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе с женой очень многое делает. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы. И я считаю, что каждый старается и делает все, чтобы помочь».
Ранее Шевченко заявил о готовности принять украинских беженцев у себя дома.
Источник — Украинская правда
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