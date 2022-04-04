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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Малиновский очень многое делает для Украины»

Легендарный футболист – о помощи украинцам в Италии

  • 04.04.2022 23:17
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Малиновский очень многое делает для Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко рассказал о помощи украинским беженцам в Италии:

«Мы сейчас готовим с мэром Милана программу приема детей в Милане, их размещение. Будет ли это с родителями, с мамой или без нее. И в то же время, это уже должна быть определенная помощь и со стороны школ. И эта вся программа готовится, и она будет представлена ​​на следующей неделе.

Это в Милане, но я постоянно в связи с послом и с консулом. Также этим занимаются и в Риме, и в Вероне, и в Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе с женой очень многое делает. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы. И я считаю, что каждый старается и делает все, чтобы помочь».

Ранее Шевченко заявил о готовности принять украинских беженцев у себя дома.

Источник — Украинская правда

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