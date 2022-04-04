Калинина обыграла Саснович в первом круге соревнований в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В первом круге украинка переиграла Александру Саснович из Беларуси (№51 WTA).
Чарльстон. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:4, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Калинина сразится против пятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.