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Калинина обыграла Саснович в первом круге соревнований в Чарльстоне

Ангелина добыла победу в двух партиях

  • 04.04.2022 18:44
  • 270 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина обыграла Саснович в первом круге соревнований в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
В первом круге украинка переиграла Александру Саснович из Беларуси (№51 WTA). 
 
Чарльстон. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:4, 6:4
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В следующем раунде Калинина сразится против пятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Ад, 04.04.2022 18:50
    0
    Геля класс!Удачі та успіхів в наступних матчах!
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