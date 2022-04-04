Калинина обыграла Саснович в первом круге соревнований в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.



В первом круге украинка переиграла Александру Саснович из Беларуси (№51 WTA).



Чарльстон. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:4, 6:4



Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Калинина сразится против пятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.