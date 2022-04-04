Георгий СУДАКОВ: «В ближайшем будущем футбола в Украине не будет»

Хавбек «горняков» Георгий Судаков после начала войны остался в Украине, но продолжает тренировки.



«Все время, пока находился в Киеве, не думал о футболе. Думал, как обеспечить безопасность семьи, как нам уехать, чтобы быть в безопасности. Потом, когда уже приехал во Львов, начал больше думать о будущем, о футболе, что нужно продолжать тренироваться. Да, сейчас идет война, но я – профессиональный футболист. Мне нельзя терять время. Стараюсь думать и об этом, но тяжело. Мы [в «Шахтере»] сейчас в общем-то тренируемся только индивидуально или удается иногда с кем-то поиграть в футбол.



Я провел один матч на «Арене Львов». Мы играли совсем недавно за сборную Украины U-21 против Сербии. Мы выиграли 2:1, и я забил решающий мяч. Наверное, это одна из самых зрелищных игр в моей карьере, которые очень хорошо запоминаются. Невероятная атмосфера во Львове. Здесь люди живут футболом. Карантин же был, и нельзя было болельщикам прийти. Но на нашу игру разрешили. И на стадионе было, может, десять тысяч человек. Мы тогда получили очень большое удовольствие от матча, кайфовали от футбола. Когда вспоминаешь эти эмоции, становится очень тяжело. Хочется вернуться и снова это почувствовать.



Думаю, этот сезон уже доигрывать не будут. По моему мнению, сейчас даже у многих команд не будет финансирования, и мне кажется, в ближайшем будущем футбола в Украине не будет.



Профессиональные спортсмены могут поддерживать Украину сейчас финансовой, гуманитарной помощью. Вообще, не только атлетам, но и всем популярным людям нужно давать огласку этой ситуации, чтобы во всем мире знали, что здесь происходит. В россии людям врут, для них всех здесь какая-то военная операция, а у нас настоящая война. Нельзя об этом молчать», – сказал Судаков.