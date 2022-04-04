Катарина Завацкая – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В первом круге украинка сразится против Юань Юэ из Китая (№143 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала матча – 17:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Каролины Плишковой из Чехии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
Источник — Sport.ua
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