ХУДЖАМОВ – о российских солдатах: «Этих свиней нужно резать по всему миру»

Тренер голкиперов «Полесья» Рустам Худжамов высказался о массовых гражданских убийствах под Киевом.
«Геноцид украинцев... Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, почему-то называющая себя людьми...
Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выб****** и радующимся награбленному женщинам.
Резать без жалости, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, я хочу быть в ней», – написал Худжамов.
Источник — Instagram
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