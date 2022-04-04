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ХУДЖАМОВ – о российских солдатах: «Этих свиней нужно резать по всему миру»

Бывший вратарь «Шахтера» готов заняться этим лично

  • 04.04.2022 13:39
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  • 1 комментарий
ХУДЖАМОВ – о российских солдатах: «Этих свиней нужно резать по всему миру»
© ФК Полесье Житомир. Рустам Худжамов

Тренер голкиперов «Полесья» Рустам Худжамов высказался о массовых гражданских убийствах под Киевом.
 
«Геноцид украинцев... Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, почему-то называющая себя людьми...
 
Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выб****** и радующимся награбленному женщинам.
 
Резать без жалости, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, я хочу быть в ней», – написал Худжамов.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 04.04.2022 14:19
    -1
    Ничего себе заявочка давайте привратимся в такую же биомасу
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