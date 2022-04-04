ХУДЖАМОВ – о российских солдатах: «Этих свиней нужно резать по всему миру»

Тренер голкиперов «Полесья» Рустам Худжамов высказался о массовых гражданских убийствах под Киевом.



«Геноцид украинцев... Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, почему-то называющая себя людьми...



Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выб****** и радующимся награбленному женщинам.



Резать без жалости, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, я хочу быть в ней», – написал Худжамов.