Ангелина Калинина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.



В первом круге украинка сразится против Александры Саснович из Беларуси (№51 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала матча – 17:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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