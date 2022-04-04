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Мирон МАРКЕВИЧ: «Сейчас весь мир увидел суть русского человека»

Бывший наставник сборной Украины – о вторжении рашистов

  • 04.04.2022 12:40
  • 831 просмотр
  • 5 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сейчас весь мир увидел суть русского человека»
© УАФ. Мирон Маркевич

Бывший наставник «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич высказался на тему вторжения россии в Украину. 
 
— Мирон Богданович, каковы ваши мысли спустя 40 дней после начала вторжения рашистов в нашу страну?
— Эту нечисть нужно гнать из Украины. Да, очень сложно будет на юге и на востоке, тем не менее, я верю, что украинская армия в силах дать достойный отпор этим нелюдям, которые только и могут, что убивать мирных людей.
 
— Каков лично ваш прогноз в плане окончания военных действий?
— Тяжело сказать, что сейчас задумал враг. Видимо, после провала на киевском направлении их главная цель — оккупировать юг и восток Украины, но здесь много будет зависеть от местной самообороны, поскольку слышал, что некоторые руководители наших городов стали колаборантами, и это самое страшное. Поэтому я и говорю, что эту нечисть нужно гнать с наших территорий как можно быстрее. Сейчас весь мир увидел суть русского человека, хотя их и людьми назвать сложно. Я не говорю обо всех, те, кто умный, все прекрасно понимают.     
 
— В своих словах вы вспомнили о футболе. Как думаете, удастся ли нам доиграть чемпионат?
— Здесь все зависит от того, когда мы выгоним врага из Украины. Хотя иллюзий я не питаю. Если будет возможность осенью играть в еврокубках, то нужно исходить из того, что мы сейчас имеем на внутренней арене. Но это лично мое мнение. Конечно, дай Бог, чтобы все завершилось, как можно быстрее, тогда возможны варианты…

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maks Maks, 04.04.2022 13:13
    +3
    #SaveMariupol, 04.04.2022 13:03
    Мабуть - ти.
    Большинство населения страны составляют украинцы - (их удельный вес составил 77,82 % от всего населения страны). Второй по численности народ — русские (их доля превышала 17,28 % населения)...
    Сподіваюсь, що більшість кацапів, які проживають в Україні ненавидять слово "рускіе" і путіна. Весь світ бачить, що творять рускіе окупанти
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 04.04.2022 12:57
    +1
    (Hg), 80, 04.04.2022 12:54
    российского...
    в Украине проживает 8 млн. русских граждан
    Ти їбанько? 8 млн кацапів мешкає в Україні??
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 04.04.2022 13:39
    0
    #SaveMariupol, 04.04.2022 13:03
    Мабуть - ти.
    Большинство населения страны составляют украинцы - (их удельный вес составил 77,82 % от всего населения страны). Второй по численности народ — русские (их доля превышала 17,28 % населения)...
    може не "граждан", а етнічних каZапів ? схоже ти плутаєш громадян рАссєї і просто с0бакоязичних громадян України....
    Ссылка
    #SaveMariupol, 04.04.2022 13:03 (изменен)
    -1
    Maks Maks, 04.04.2022 12:57
    Ти їбанько? 8 млн кацапів мешкає в Україні??
    Мабуть - ти.
    Большинство населения страны составляют украинцы - (их удельный вес составил 77,82 % от всего населения страны). Второй по численности народ — русские (их доля превышала 17,28 % населения)...
    Ссылка
    (Hg), 80, 04.04.2022 12:54
    -6
    российского...
    в Украине проживает 8 млн. русских граждан
    Ссылка
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