Мирон МАРКЕВИЧ: «Сейчас весь мир увидел суть русского человека»

Бывший наставник «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич высказался на тему вторжения россии в Украину.
— Мирон Богданович, каковы ваши мысли спустя 40 дней после начала вторжения рашистов в нашу страну?
— Эту нечисть нужно гнать из Украины. Да, очень сложно будет на юге и на востоке, тем не менее, я верю, что украинская армия в силах дать достойный отпор этим нелюдям, которые только и могут, что убивать мирных людей.
— Каков лично ваш прогноз в плане окончания военных действий?
— Тяжело сказать, что сейчас задумал враг. Видимо, после провала на киевском направлении их главная цель — оккупировать юг и восток Украины, но здесь много будет зависеть от местной самообороны, поскольку слышал, что некоторые руководители наших городов стали колаборантами, и это самое страшное. Поэтому я и говорю, что эту нечисть нужно гнать с наших территорий как можно быстрее. Сейчас весь мир увидел суть русского человека, хотя их и людьми назвать сложно. Я не говорю обо всех, те, кто умный, все прекрасно понимают.
— В своих словах вы вспомнили о футболе. Как думаете, удастся ли нам доиграть чемпионат?
— Здесь все зависит от того, когда мы выгоним врага из Украины. Хотя иллюзий я не питаю. Если будет возможность осенью играть в еврокубках, то нужно исходить из того, что мы сейчас имеем на внутренней арене. Но это лично мое мнение. Конечно, дай Бог, чтобы все завершилось, как можно быстрее, тогда возможны варианты…
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Большинство населения страны составляют украинцы - (их удельный вес составил 77,82 % от всего населения страны). Второй по численности народ — русские (их доля превышала 17,28 % населения)...
в Украине проживает 8 млн. русских граждан
Большинство населения страны составляют украинцы - (их удельный вес составил 77,82 % от всего населения страны). Второй по численности народ — русские (их доля превышала 17,28 % населения)...
Большинство населения страны составляют украинцы - (их удельный вес составил 77,82 % от всего населения страны). Второй по численности народ — русские (их доля превышала 17,28 % населения)...
в Украине проживает 8 млн. русских граждан
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.