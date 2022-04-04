ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Мариуполя уехал в клуб из Исландии

24-летний центральный защитник «Мариуполя» Алексей Быков в ближайшее время будет выступать в чемпионате Исландии.

Быков на правах аренды, рассчитанной до 30 июня, будет игроком «Акюрейри» - команды, которая имеет в активе один титул чемпиона Исландии, добытый в 1989 году.

Отметим, что Быков летом минувшего года на правах аренды отбыл в «Локомотив» из Пловдива, но в январе вернулся в «Мариуполь», однако из-за войны, развязанной россией, вынужден был опять искать возможности продолжить карьеру за границей.