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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Мариуполя уехал в клуб из Исландии

Алексей Быков лишь в январе вернулся из аренды в Болгарии

  • 04.04.2022 10:38
  • 682 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Мариуполя уехал в клуб из Исландии
© ФК Акюрейри

24-летний центральный защитник «Мариуполя» Алексей Быков в ближайшее время будет выступать в чемпионате Исландии.

Быков на правах аренды, рассчитанной до 30 июня, будет игроком «Акюрейри» - команды, которая имеет в активе один титул чемпиона Исландии, добытый в 1989 году.

Отметим, что Быков летом минувшего года на правах аренды отбыл в «Локомотив» из Пловдива, но в январе вернулся в «Мариуполь», однако из-за войны, развязанной россией, вынужден был опять искать возможности продолжить карьеру за границей.

Источник — ФК Акюрейри

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maks Maks, 04.04.2022 10:50
    -3
    ALKOSruLKA, 04.04.2022 10:42
    ...а чим Биков кращий за інших ровесників з українським паспортом? ...подвійні стандарти нікуди не ділися?
    Розкажи це керівникам Динамо Київ та Шахтар Маріуполь
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 04.04.2022 10:42
    -3
    ...а чим Биков кращий за інших ровесників з українським паспортом? ...подвійні стандарти нікуди не ділися?
    Ссылка
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