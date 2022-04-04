Колос купил для украинских военных внедорожники

Футбольный клуб «Колос» сообщил о том, что клуб приобрел для ВСУ дежурные автомобили.
Теперь три новых полноприводных внедорожника PICKUP T8 2.0 FullExtra будут служить в защите нашего государства от российского агрессора.
Источник — Sport.ua
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батальоны Велюр, Прага, Веранда на Днепре, Queen, BEEF, Fabius, Avalon, COIN, Zuma, Sparks и другие?
Война показала, что подавляющее большинство крутых из мирного времени оказались жидким говном во время войны.
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