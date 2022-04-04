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Колос купил для украинских военных внедорожники

Посильная помощь от клуба из Ковалевки

  • 04.04.2022 09:51
  • 1081 просмотр
  • 1 комментарий
Колос купил для украинских военных внедорожники
© ФК Колос

Футбольный клуб «Колос» сообщил о том, что клуб приобрел для ВСУ дежурные автомобили.

Теперь три новых полноприводных внедорожника PICKUP T8 2.0 FullExtra будут служить в защите нашего государства от российского агрессора. 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    Rolan Stkomarovskiy, 04.04.2022 10:56 (изменен)
    0
    А где все те, элитные и крутые дядьки, бородатые мены, сидящие в барбешопах и пацанчки из ресторанов Киева:
    батальоны Велюр, Прага, Веранда на Днепре, Queen, BEEF, Fabius, Avalon, COIN, Zuma, Sparks и другие?
    Война показала, что подавляющее большинство крутых из мирного времени оказались жидким говном во время войны.
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