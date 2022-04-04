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Валерий ФЕДОРЧУК: «Людей не пускали из города и просто расстреливали»

Хавбек «Руха» – о мариупольской трагедии

  • 04.04.2022 04:04
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Валерий ФЕДОРЧУК: «Людей не пускали из города и просто расстреливали»
© ФК Рух Львов. Валерий Федорчук

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук, который с 2018 по 2020 годы выступал за «Мариуполь», высказался о последствиях военных действий в нечужом для себя городе. 

«Я играл в Мариуполе 2 года. Когда приехал в город, он был серым, не очень красивым. Но за то время, пока я там жил, город расцвел на глазах.

Когда я вижу, что сделали с Мариуполем, сжимается горло. Я не могу поверить, что так можно было поступить – просто уничтожить город. Он так развивался: открывались кафе, разный бизнес, сделали ледовую арену, построили парки. А то, что мы видим сейчас – это просто... У тех, кто это сделал, нет никакой человечности.

Знакомые рассказывают, что когда только начинались бомбардировки, они просто закрывались в ванной и думали, что это пройдет через несколько дней. Но потом, когда понимали, что это скоро не закончится, пытались покинуть Мариуполь. И самое страшное, что людей не пускали из города и просто расстреливали. Это просто ужас. Это страшно вообразить», – сказал Федорчук.

Источник — ФК Рух Львов

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