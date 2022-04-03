ВИДЕО. Юрген КЛОПП – про чемпионскую гонку АПЛ и выступления в ЛЧ

Уже 10 апреля в рамках 32 тура Английской Премьер Лиги пройдет встреча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Ситуация в турнирной таблице крайне интересна. «Ливерпуль» отстает от «Сити» всего на 1 очко и очная встреча может многое изменить. Кроме того обе команді продолжают борьбу в Лиге чемионов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.