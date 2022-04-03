ВИДЕО. Нападающий Днепра-1 отличился в польском клубе в дебютном матче

В матче 27-го тура чемпионата Польши «Ягеллония» обыграла «Заглембе» (2:1).



Победный гол на 90+8 минуте забил нападающий Марк Гуаль, права на которого принадлежат «Днепру-1».



Отметим, что днепряне подписали испанского легионера в январе, но из-за российского вторжения ему пришлось уйти в аренду в «Ягеллонию», где он отличился в дебютной встрече.

📝 Przepis na udany debiut? Bramka w 98. minucie na wagę 3 punktów!#JAGZAG 2:1 pic.twitter.com/ADJxubV7ZS — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 3, 2022