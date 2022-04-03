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Роман ЗОЗУЛЯ: «Рашист – позор и унижение для целых поколений»

Известный форвард уже много лет работает на нужды украинской армии

  • 03.04.2022 17:33
  • 936 просмотров
  • 1 комментарий
Роман ЗОЗУЛЯ: «Рашист – позор и унижение для целых поколений»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас выступает в испанском клубе «Фуэнлабрада», показал, как помогает украинским военным.

«На этих фото еще 100 защищенных жизней. Каски и броники для наших героев. Кажется, украинские волонтеры уже размели все европейские магазины с военной амуницией, но нас это не останавливает – для наших защитников мы найдем все необходимое в любом уголке планеты.

Сплоченность украинцев вызывает восхищение и зависть у всего мира. Украинец – это гордость и сила, рашист – позор и унижение для целых поколений», - написал Зозуля.

Источник — Facebook

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Підвірний, 03.04.2022 17:52
    +1
    Ти Романе щирий українець. Велика шана тобі і подяка.
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