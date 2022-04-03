Роман ЗОЗУЛЯ: «Рашист – позор и унижение для целых поколений»

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас выступает в испанском клубе «Фуэнлабрада», показал, как помогает украинским военным.

«На этих фото еще 100 защищенных жизней. Каски и броники для наших героев. Кажется, украинские волонтеры уже размели все европейские магазины с военной амуницией, но нас это не останавливает – для наших защитников мы найдем все необходимое в любом уголке планеты.

Сплоченность украинцев вызывает восхищение и зависть у всего мира. Украинец – это гордость и сила, рашист – позор и унижение для целых поколений», - написал Зозуля.