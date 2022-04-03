Врач УАФ: «Готовы ежедневно лечить и восстанавливать 30 бойцов ТрО»

Врач УАФ Виталий Килиян рассказал, как помогает восстанавливать и лечить украинских воинов во время войны с росией.

«Вернулись к тому, к чему уже обращались. Сейчас планируем лечить много терроборонцев, они страдают от болей в пояснице, спине, из-за того, что наши мышцы позвоночника не привыкли к такой нагрузке, как ношение бронежилетов, касок. Я считаю, что в день можно спокойно лечить и восстанавливать до 30 человек», - сказал Килиян.