Врач УАФ: «Готовы ежедневно лечить и восстанавливать 30 бойцов ТрО»

Врач УАФ Виталий Килиян рассказал, как помогает восстанавливать и лечить украинских воинов во время войны с росией.
«Вернулись к тому, к чему уже обращались. Сейчас планируем лечить много терроборонцев, они страдают от болей в пояснице, спине, из-за того, что наши мышцы позвоночника не привыкли к такой нагрузке, как ношение бронежилетов, касок. Я считаю, что в день можно спокойно лечить и восстанавливать до 30 человек», - сказал Килиян.
Источник — Футбол 1/2/3
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