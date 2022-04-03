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Врач УАФ: «Готовы ежедневно лечить и восстанавливать 30 бойцов ТрО»

Нашим воинам помогает вся страна

  • 03.04.2022 14:45
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Врач УАФ: «Готовы ежедневно лечить и восстанавливать 30 бойцов ТрО»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Врач УАФ Виталий Килиян рассказал, как помогает восстанавливать и лечить украинских воинов во время войны с росией.

«Вернулись к тому, к чему уже обращались. Сейчас планируем лечить много терроборонцев, они страдают от болей в пояснице, спине, из-за того, что наши мышцы позвоночника не привыкли к такой нагрузке, как ношение бронежилетов, касок. Я считаю, что в день можно спокойно лечить и восстанавливать до 30 человек», - сказал Килиян.

Источник — Футбол 1/2/3

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