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Артем ГАБЕЛОК: «Горжусь, что дышу одним воздухом с нашими воинами»

Хавбек «Металлиста 1925» восхищается ВСУ и защитниками Украины

  • 03.04.2022 14:22
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Артем ГАБЕЛОК: «Горжусь, что дышу одним воздухом с нашими воинами»
© ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Игрок «Металлиста 1925» Артем Габелок высказался об украинсих воинах, которые защищают нашу страну от российской агрессии.

«Я горжусь тем, что я украинец, нашим президентом, каждым украинцем, который борется за свободу и не сдается. Даже когда город захватили оккупанты, люди выходят на митинг под прицелами автоматов и танков, ничего не боятся и борются за свою свободу, я восхищаюсь такими людьми. Наша армия, ВСУ, территориальная оборона - вообще нет слов, я горжусь, что дышу одним воздухом с такими людьми. С нашими героями», - сказал Габелок.

Источник — Футбол 1/2/3

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