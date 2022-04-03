Артем ГАБЕЛОК: «Горжусь, что дышу одним воздухом с нашими воинами»

Игрок «Металлиста 1925» Артем Габелок высказался об украинсих воинах, которые защищают нашу страну от российской агрессии.

«Я горжусь тем, что я украинец, нашим президентом, каждым украинцем, который борется за свободу и не сдается. Даже когда город захватили оккупанты, люди выходят на митинг под прицелами автоматов и танков, ничего не боятся и борются за свою свободу, я восхищаюсь такими людьми. Наша армия, ВСУ, территориальная оборона - вообще нет слов, я горжусь, что дышу одним воздухом с такими людьми. С нашими героями», - сказал Габелок.