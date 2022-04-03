ВИДЕО. Игрок Днепра-1 забил важный гол в Бразилии и посвятил его украинцам

Хавбек «Днепра-1» Билл, который до завершения сезона будет играть за бразильский «Спорт Ресифи», забил за новую команду дебютный гол и посвятил его украинцам. Случилось это в матче против «Форталезы».

Билл вышел на замену и уже через несколько минут головой откликнулся в придачу со штрафного. Гол в компенсированное время на 90+7 минуте принес его команде ничью (1:1).

А в послематчевом интервью Билл не мог сдержать слез и посвятил свой успех товарищам по днепровской команде и всем украинцам:

«Я много раз в молитвах просил этого гола у Бога. Я не хочу плакать. Я уехал из-за войны. Это очень тяжело, ведь мы покинули наш дом ради мечты, а теперь должны были оставить это. Это так печально! Я просил у Бога этот гол, потому что хотел посвятить его моим одноклубникам и всем украинцам, живущим в этой тяжелой ситуации. Благодарю Бога, что дал мне гол в этот момент».