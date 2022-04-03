Игорь ХАРАТИН: «Сейчас футбол не приносит таких эмоций, как раньше»

Игрок варшавской «Легии» Игорь Харатин рассказал, где находятся члены его семьи во время войны россии против Украины, а также о том, удается ли сконцентрироваться на футболе в такие непростые времена.

«Каждый день читаю новости, смотрю, что происходит. Мой папа за четыре дня до войны улетел в другую страну, поэтому 24 февраля его не было в Украине. Сейчас он здесь со мной, и мы решили взять маму с собой и перевезти ее сюда. Мои сестра и брат сейчас в Украине. Мой брат в Киеве волонтерит и помогает армии. Он решил для себя, что больше пользы принесет там.

Тренер «Легии» понимает всю ситуацию. Он сказал, что даст мне столько времени для восстановления, сколько нужно. Я тренируюсь с командой, но сейчас это не такие эмоции, как было раньше», - сказал Харатин.