Роман ВАНТУХ: «Сейчас герои девушек Ким и Арестович, а не футболисты»

Защитник «Днепра-1» Роман Вантух рассказал, как поддерживает форму.

«Такие персоны как Ким, Арестович - для меня новы. Недавно прочитал шутку, что девушки перекинулись с футболистов на новых наших героев, можно их так назвать. В этих сложных условиях они ободряют нас, демонстрируют характер, стержень, с такими людьми все будет хорошо.

Первые две недели была апатия, не мог тренироваться, ничего не делал, просматривал новости и все. Но прошло немного времени и мы снова начали возобновлять тренировки, ходить в зал, поддерживаем форму», - сказал Вантух.