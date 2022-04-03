Роман ВАНТУХ: «Сейчас герои девушек Ким и Арестович, а не футболисты»

Защитник «Днепра-1» Роман Вантух рассказал, как поддерживает форму.
«Такие персоны как Ким, Арестович - для меня новы. Недавно прочитал шутку, что девушки перекинулись с футболистов на новых наших героев, можно их так назвать. В этих сложных условиях они ободряют нас, демонстрируют характер, стержень, с такими людьми все будет хорошо.
Первые две недели была апатия, не мог тренироваться, ничего не делал, просматривал новости и все. Но прошло немного времени и мы снова начали возобновлять тренировки, ходить в зал, поддерживаем форму», - сказал Вантух.
Источник — Футбол 1/2/3
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