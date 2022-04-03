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Артем ГАБЕЛОК: «россия - страна рабов с зомбированными людьми»

Хавбек «Металлиста 1925» высказался о жителях страны-агрессора

  • 03.04.2022 11:55
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Артем ГАБЕЛОК: «россия - страна рабов с зомбированными людьми»
© ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Полузащитник «Металлиста 1925» Артем Габелок высказался о россиянах и войне Украины с российскими оккупантами.

«Вспоминаю слова Скрябина, который пел: «москали - больные люди, а вова путин - больной парень». Только теперь я понимаю, что восемь лет назад он хотел нас предупредить. Как посмотришь, что говорят российские пропагандисты, этот соловьиный помет, в который люди верят. Я понимаю, насколько зомбированы, безвольны и тупы люди в россии, и они нам прекрасно показали, что россия - страна рабов.

Какой ужас и горе принесла россия в каждый дом, в каждую  семью. Я уверен, что мы этого никогда не забудем и не простим», - сказал Габелок.

Источник — Футбол 1/2/3

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    Westwood., 03.04.2022 12:17
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