Артем ГАБЕЛОК: «россия - страна рабов с зомбированными людьми»

Полузащитник «Металлиста 1925» Артем Габелок высказался о россиянах и войне Украины с российскими оккупантами.

«Вспоминаю слова Скрябина, который пел: «москали - больные люди, а вова путин - больной парень». Только теперь я понимаю, что восемь лет назад он хотел нас предупредить. Как посмотришь, что говорят российские пропагандисты, этот соловьиный помет, в который люди верят. Я понимаю, насколько зомбированы, безвольны и тупы люди в россии, и они нам прекрасно показали, что россия - страна рабов.

Какой ужас и горе принесла россия в каждый дом, в каждую семью. Я уверен, что мы этого никогда не забудем и не простим», - сказал Габелок.