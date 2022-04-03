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Тарас СТЕПАНЕНКО: «В 2015 году в мой дом прилетел снаряд»

Второй раз семье хавбека «Шахтера» приходится убегать от русских «асвабадителей»

  • 03.04.2022 11:11
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «В 2015 году в мой дом прилетел снаряд»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что в 2015 году в его дом на Донбассе прилетел рашистский снаряд.

«Впервые мы пережили эту ситуацию в 2014 году - оставили дом. Планировали оставаться жить в Донецке после завершения карьеры. Построили дом, в который потом прилетел снаряд. Это было в апреле 2015 года.

Каждый год думали, что все наладится, что вернемся домой и будем играть на «Донбасс Арене», вернуться люди и все восстановится. К сожалению, этого не произошло. Это повторяется. Я просто в шоке - не могу выразить эмоции, насколько ты бессилен и ничего не можешь с этим поделать. 2 раза тебя выгоняют из дома, а ты ничего не можешь с этим сделать», — подытожил Степаненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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