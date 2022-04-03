Владимир ПЯТЕНКО: «У нас сейчас одна партия – это Украина»

Главный тренер женской команды киевского «Динамо» Владимир Пятенко впечатлен единением украинцев.

«Сейчас веду тренировки по Zoom. Понятно, что это немного смешно, но таковы реалии. С помощью видеосвязи занимаемся йогой и ОФП. Мы уже хотели собраться вместе, чтобы нормально работать, но дело в том, что многие спортсмены несовершеннолетние, так их родители не отпускают. Плюс до конца непонятно, где наиболее безопасно. Думали перебраться на запад, но и Львов бомбят, и другие города. Так что собраться и полноценно тренироваться очень тяжело. Но мы все равно постараемся где-то собраться и продолжить работу. Отдельно хотел бы сказать спасибо руководству киевского «Динамо». Команду не бросили, зарплату продолжают выплачивать.

Даже 24 февраля не мог поверить, что такое произошло. Был шок, непонимание того, что происходит. Да, говорили иногда, что россия может напасть такого-то числа, но я до последнего не верил.

К войне привыкнуть, конечно, невозможно, но мы адаптировались, без паники и без истерик помогаем друг другу. Сегодня Украина так объединилась, что, честно скажу, такого единения я никогда не видел. У нас сейчас одна партия – это Украина, для всех один президент – Владимир Зеленский. Нет разницы, какой ты национальности, какого вероисповедания – все за Украину. И огромная благодарность, низкий поклон тем воинам, которые нас защищают на передовой.

Меня приятно удивляет, с каким желанием люди идут в тероборону, как идут защищать страну. Вижу, как даже те, кто в начале войны уехал на запад Украины, возвращаются в свои дома, в Киев, в другие города, и идут в тероборону, волонтерят. Сегодня вся страна помогает друг другу. Абсолютно незнакомые люди стали близки. Я знал, что украинцы добрые и мужественные люди, но чтобы нация насколько объединилась – это дорогого стоит. И мы обязательно победим, потому что на нашей стороне правда».