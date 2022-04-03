Калинина и Завацкая узнали первых соперниц на турнире в Чарльстоне

Состоялась жеребьевка основной сетки на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.



Ангелина Калинина в первом круге сразится против Александры Саснович из Беларуси. Победительница встречи во втором круге выходит на пятую сеяную Елену Рыбакину из Казахстана



Катарина Завацкая начнет соревнования матчем против китаянки Юэ Юань. Во втором раунде потенциальная соперница чешка Каролина Плишкова, посеянная под третьим номером.



Также отметим, что борьбу в квалификации продолжают сестры Киченок, которые пробились в финал квалификации.