12 апреля. Динамо рассказало о первом благотворительном матче

Ранее сообщалось, что «Динамо» уже 6 апреля сыграет против «Стяуа» в рамках серии благотворительных матчей, но информация не соответствует действительности.

Первый из серии таких матчей пройдет 12 апреля в Варшаве против «Легии».

«Мы обязательно сыграем против «Стяуа», но точно не 6 апреля. Для нас каждый матч – это вопрос серьезных организационных усилий, чтобы привлечь к поединку как можно больше внимания. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый поединок «Динамо» в ходе этого европейского турне стал событием, позволяющим широко информировать о происходящем в Украине и организовать сбор средств для пострадавших от войны украинцев», - сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.