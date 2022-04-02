Евгений КРАСНИКОВ: «Думаю, Ракицкий был бы рад вызову в сборную Украины»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников считает, что Ярослав Ракицкий заслуживает рассматриваться в списке тех, кого могут вызвать в сборную Украины.
«Ракицкий более чем адекватный парень. Когда вопрос стал ребром, то он расторг контракт с «Зенитом». Он хочет играть в футбол, и, думаю, он с удовольствием, было бы рад, если бы его вызвали в сборную Украины».
«Мне кажется, он заслужил право быть вызванным, но решение принимает тренер», - сказал Красников.
Ранее стало известно, что Ракицкий поддерживает форму в Турции вместе с харьковской командой.
Источник — Циганик LIVE
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Рак міг поїхати грати в куди завгодно, тільки не в парашу, але...
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