Евгений КРАСНИКОВ: «Думаю, Ракицкий был бы рад вызову в сборную Украины»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников считает, что Ярослав Ракицкий заслуживает рассматриваться в списке тех, кого могут вызвать в сборную Украины.

«Ракицкий более чем адекватный парень. Когда вопрос стал ребром, то он расторг контракт с «Зенитом». Он хочет играть в футбол, и, думаю, он с удовольствием, было бы рад, если бы его вызвали в сборную Украины».

«Мне кажется, он заслужил право быть вызванным, но решение принимает тренер», - сказал Красников.

Ранее стало известно, что Ракицкий поддерживает форму в Турции вместе с харьковской командой.