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Евгений КРАСНИКОВ: «Думаю, Ракицкий был бы рад вызову в сборную Украины»

Игрок покинул Россию

  • 02.04.2022 22:22
  • 490 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений КРАСНИКОВ: «Думаю, Ракицкий был бы рад вызову в сборную Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников считает, что Ярослав Ракицкий заслуживает рассматриваться в списке тех, кого могут вызвать в сборную Украины.

«Ракицкий более чем адекватный парень. Когда вопрос стал ребром, то он расторг контракт с «Зенитом». Он хочет играть в футбол, и, думаю, он с удовольствием, было бы рад, если бы его вызвали в сборную Украины».

«Мне кажется, он заслужил право быть вызванным, но решение принимает тренер», - сказал Красников.

Ранее стало известно, что Ракицкий поддерживает форму в Турции вместе с харьковской командой.

Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    GloryUkraine, 02.04.2022 22:31
    0
    На разі і пуйло був би вже радий якби не напав на Україну.
    Рак міг поїхати грати в куди завгодно, тільки не в парашу, але...
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