Будет техническое поражение? У Баварии на поле оказалось 12 игроков

«Бавария» в матче чемпионата Германии обыграла «Фрайбург» со счетом 4:1, однако мюнхенский гранд может лишиться этих трех очков.

В конце встречи лидер чемпионата провел двойную замену, но с поля из-за недопонимания ушел только один игрок.

В итоге около 20 секунд «Бавария» играла с 12-ю футболистами. Рефери довольно быстро заметил ошибку, но команде может грозить техническое поражение.