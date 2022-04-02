Президент Барселоны: «Суперлига - это способ спасти европейский футбол»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что ряд клубов продолжают работать над созданием европейской Суперлиги.

«Суперлига - это способ спасти европейских футбол. Мы с президентом «Реала» продолжаем работу в этом направлении. И не только «Барселона», «Реал» и «Ювентус» поддерживают Суперлигу, просто многие молчат».

«Понятно, что ПСЖ и «Манчестер Сити» против, ведь у них есть печатный станок для денег», - сказал Лапорта.