Андрей ПАВЕЛКО: «Мы непременно победим рашистских агрессоров»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал получение от УЕФА и венгерской Федерации футбола гуманитарного груза для помощи пострадавшим от войны украинцам.



«Я уверен, что это только начало большой помощи наших европейских партнеров. Украина в настоящее время, объединившая весь мир и Европу, это еще один признак того, что мы непременно победим рашистских агрессоров.



Эта помощь будет для детей, воинов, раненых, для того, чтобы мы несокрушимо защищали нашу страну», – сказал Павелко.