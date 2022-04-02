Андрей ПАВЕЛКО: «Мы непременно победим рашистских агрессоров»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал получение от УЕФА и венгерской Федерации футбола гуманитарного груза для помощи пострадавшим от войны украинцам.
«Я уверен, что это только начало большой помощи наших европейских партнеров. Украина в настоящее время, объединившая весь мир и Европу, это еще один признак того, что мы непременно победим рашистских агрессоров.
Эта помощь будет для детей, воинов, раненых, для того, чтобы мы несокрушимо защищали нашу страну», – сказал Павелко.
Источник — Футбол 1/2/3
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