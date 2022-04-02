Заря ответила на слухи: клуб намерен продолжать существование

На днях появилась информация о том, что «Заря» из-за войны может сняться с чемпионата Украины и прекратить существование.
Однако клуб в соцсетях опроверг это.
«Оснований для беспокойства болельщиков нет. «Заря» была, есть и будет. Мы и дальше планируем выступать в чемпионате Украины», - отметили в клубе.
Источник — ФК Заря
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