Заря ответила на слухи: клуб намерен продолжать существование

На днях появилась информация о том, что «Заря» из-за войны может сняться с чемпионата Украины и прекратить существование.

Однако клуб в соцсетях опроверг это.

«Оснований для беспокойства болельщиков нет. «Заря» была, есть и будет. Мы и дальше планируем выступать в чемпионате Украины», - отметили в клубе.

