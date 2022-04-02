АПЛ. Манчестер Сити без Зинченко вернул себе лидерство, поражение Челси

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Бернли» и вернул себе лидерство в АПЛ. Команда опережает «Ливерпуль» на 1 пункт.
Александр Зинченко провел матч на лавке запасных.
Чемпионат Англии. 31-й тур
Бернли - Манчестер Сити 0:2
Голы: Де Брюйне, 5, Гюндоган, 25
Челси - Брентфорд 1:4
Голы: Рюдигер, 48 - Джанелт, 50, 61, Эриксен, 54, Висса, 87
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Голы: Джонни, 7, Янг, 37 (в свои ворота) - Уоткинс, 86
Брайтон - Норвич 0:0
Лидс - Саутгемптон 1:1
Голы: Харрисон, 29 - Уорд-Праус, 49
Источник — Sport.ua
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