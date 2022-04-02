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АПЛ. Манчестер Сити без Зинченко вернул себе лидерство, поражение Челси

Украинец провел матч в запасе

  • 02.04.2022 18:58
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  • 1 комментарий
АПЛ. Манчестер Сити без Зинченко вернул себе лидерство, поражение Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Бернли» и вернул себе лидерство в АПЛ. Команда опережает «Ливерпуль» на 1 пункт.

Александр Зинченко провел матч на лавке запасных.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Бернли - Манчестер Сити 0:2
Голы: Де Брюйне, 5, Гюндоган, 25

Челси - Брентфорд 1:4
Голы: Рюдигер, 48 - Джанелт, 50, 61, Эриксен, 54, Висса, 87

Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Голы: Джонни, 7, Янг, 37 (в свои ворота) - Уоткинс, 86

Брайтон - Норвич 0:0

Лидс - Саутгемптон 1:1
Голы: Харрисон, 29 - Уорд-Праус, 49

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 02.04.2022 19:06
    +1
    Челси провалился с треском!
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