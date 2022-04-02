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28-й тур
Айнтрахт Ф
0 : 0
Гройтер Фюрт
02.04.2022, FT

Бавария крупно обыграла Фрайбург, Байер добыл победу над Гертой

«Хоффенхайм» в домашнем матче проиграл «Бохуму»

  • 02.04.2022 18:38
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Бавария крупно обыграла Фрайбург, Байер добыл победу над Гертой
© ФК Бавария Мюнхен

Состоялись пять матчей 28-го тура чемпионата Германии.
 
«Бавария» на выезде разобралась с «Фрайбургом»,  «Байер» пеериграл «Герту», «Хоффенхайм» проиграл «Бохуму». Еще два матча победителя не выявили. 
 
Чемпионат Германии. 28-й тур
 
«Фрайбург» – «Бавария» – 1:4
Голы: 0:1 – 58 Горетцка, 1:1 – 63 Петерсен, 1:2 – 73 Гнабри, 1:3 – 82 Коман, 1:4 – 90+6 Забитцер.
 
«Байер» – «Герта» – 2:1
Голы: 1:0 – 34 Аларио, 2:0 – 40 Бельараби, 2:1 – 42 Дарида.
 
«Хоффенхайм» – «Бохум» – 1:2 
Голы: 0:1 – 28 Асано, 1:1 – 54 Раум, 1:2 – 59 Асано.
 
«Арминия» – «Штутгарт» – 1:1
Голы: 0:1 – 25, пенальти Калайджич, 1:1 – 59 Крюгер.
 
«Айнтрахт Ф» – «Гройтер Фюрт» – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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