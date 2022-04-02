Наоми Осака – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финал на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче за титул сразятся полька Ига Свёнтек (№2 WTA) и японка Наоми Осака (№77 WTA). Время начала – 20:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила японка.
Отметим, что Свёнтек со следующей недели официально дебютирует в статусе первой ракетки мира.
Источник — Sport.ua
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