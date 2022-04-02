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ПЕТРАКОВ: «Зеленский звонил после победы на ЧМ, а я не знал, как его зовут»

Главный тренер сборной называл его «мой президент»

  • 02.04.2022 17:03
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ПЕТРАКОВ: «Зеленский звонил после победы на ЧМ, а я не знал, как его зовут»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал забавную историю, связанную с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
«Когда мы выиграли чемпионат мира U-20, он как раз стал президентом и позвонил поздравить, а я даже не знал его имени и фамилии. Я просто назвал его «мой президент», – сказал Петраков.
 
Отметим, что Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года, сборная выиграла чемпионат мира в июне.

Источник — The Guardian

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