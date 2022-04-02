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31-й тур
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
02.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль обыграл Уотфорд и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Но у «Манчестер Сити» есть возможность очень быстро вернуть лидерство

  • 02.04.2022 16:46
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Ливерпуль обыграл Уотфорд и возглавил турнирную таблицу АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» в домашних стенах одолел «Уотфорд».
 
Таким образом, команда Юргена Клоппа как минимум на несколько часов возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.
 
«Манчестер Сити» отстает от лидера на два очка, но в 17:00 в рамках этого тура сыграет против «Бернли» на выезде. 
 
Чемпионат Англии, 31-й тур
 
«Ливерпуль» – «Уотфорд» – 2:0
Голы: 1:0 – 22 Диогу Жота, 2:0 – 89, пенальти Фабиньо.

«Ливерпуль» – Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 90), Джонс (Фабиньо, 62), Фирмино, Салах (Мане, 69), Диогу Жота.
«Уотфорд» – Фостер, Фемения, Кабаселе, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка, Луза (Клеверли, 78), Сарр, Жоао Педро (Кинг, 78), Эрнандес (Деннис, 78).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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