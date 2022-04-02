Ливерпуль обыграл Уотфорд и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» в домашних стенах одолел «Уотфорд».



Таким образом, команда Юргена Клоппа как минимум на несколько часов возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.



«Манчестер Сити» отстает от лидера на два очка, но в 17:00 в рамках этого тура сыграет против «Бернли» на выезде.



Чемпионат Англии, 31-й тур



«Ливерпуль» – «Уотфорд» – 2:0

Голы: 1:0 – 22 Диогу Жота, 2:0 – 89, пенальти Фабиньо.

«Ливерпуль» – Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 90), Джонс (Фабиньо, 62), Фирмино, Салах (Мане, 69), Диогу Жота.

«Уотфорд» – Фостер, Фемения, Кабаселе, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка, Луза (Клеверли, 78), Сарр, Жоао Педро (Кинг, 78), Эрнандес (Деннис, 78).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА