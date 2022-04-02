Динамо раскрыло детали перехода Витиньо в Атлетико Паранаэнсе

Киевское «Динамо» подтвердило, что атакующий полузащитник киевского Витиньо, воспользовавшись специальным решением ФИФА по поводу легионеров в чемпионате Украины, вернулся в «Атлетико Паранаэнсе».



Столичный клуб сообщает, что бразилец будет выступать за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2022 года. При этом с 1 июля контракт Витиньо с «Динамо» будет возобновлен.



Напомним, именно из «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо перешел в «Динамо» в августе 2021 года, проведя с тех пор 13 матчей в составе «бело-синих» и отличившись тремя голами.