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Динамо раскрыло детали перехода Витиньо в Атлетико Паранаэнсе

С первого июля контракт бразильца с «Динамо» будет возобновлен

  • 02.04.2022 16:07
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Динамо раскрыло детали перехода Витиньо в Атлетико Паранаэнсе
© ФК Динамо Киев. Витиньо

Киевское «Динамо» подтвердило, что атакующий полузащитник киевского Витиньо, воспользовавшись специальным решением ФИФА по поводу легионеров в чемпионате Украины, вернулся в «Атлетико Паранаэнсе».
 
Столичный клуб сообщает, что бразилец будет выступать за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2022 года. При этом с 1 июля контракт Витиньо с «Динамо» будет возобновлен.
 
Напомним, именно из «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо перешел в «Динамо» в августе 2021 года, проведя с тех пор 13 матчей в составе «бело-синих» и отличившись тремя голами.

Источник — ФК Динамо Киев

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