Динамо раскрыло детали перехода Витиньо в Атлетико Паранаэнсе

Киевское «Динамо» подтвердило, что атакующий полузащитник киевского Витиньо, воспользовавшись специальным решением ФИФА по поводу легионеров в чемпионате Украины, вернулся в «Атлетико Паранаэнсе».
Столичный клуб сообщает, что бразилец будет выступать за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2022 года. При этом с 1 июля контракт Витиньо с «Динамо» будет возобновлен.
Напомним, именно из «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо перешел в «Динамо» в августе 2021 года, проведя с тех пор 13 матчей в составе «бело-синих» и отличившись тремя голами.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.