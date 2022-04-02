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ВИДЕО. Шикарный гол 18-летней футболистки в ворота женской Барселоны

Сальма Паральюело забила в начале встречи, но ее команда проиграла

  • 02.04.2022 15:52
  • 1128 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шикарный гол 18-летней футболистки в ворота женской Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сальма Паральюело

В рамках 26-го тура чемпионата Испании женская команда «Барселоны» в домашних стенах крупно обыграла соперниц из «Вильярреала» (6:1).
 
Но счет в матче открыли именно гости. На 12-й минуте восемнадцатилетняя Сальма Паральюело одним финтом убрала двух соперниц и неожиданно пробила с дальней дистанции, поразив верхний дальний угол ворот. Дальше забивали только «сине-гранатовые».

«Барселона» лидирует в чемпионате с 22-очковым преимуществом, «Вильярреал» находится на 13-й позиции.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    Андрей Абзонь, 02.04.2022 16:16
    +1
    Сделайте ворота и поле поменьше и не будет такого. Думаю что большинство профессиональных вратарей мужчин взяли бы этот удар.
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