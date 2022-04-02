ВИДЕО. Шикарный гол 18-летней футболистки в ворота женской Барселоны

В рамках 26-го тура чемпионата Испании женская команда «Барселоны» в домашних стенах крупно обыграла соперниц из «Вильярреала» (6:1).
Но счет в матче открыли именно гости. На 12-й минуте восемнадцатилетняя Сальма Паральюело одним финтом убрала двух соперниц и неожиданно пробила с дальней дистанции, поразив верхний дальний угол ворот. Дальше забивали только «сине-гранатовые».
«Барселона» лидирует в чемпионате с 22-очковым преимуществом, «Вильярреал» находится на 13-й позиции.
🔴 EN DIRECTE— Esport3 (@esport3) April 2, 2022
😱 Quin tros de gol acaba de marcar Salma Paralluelo! S'avacen les groguetes al Johan Cruyff
@FCBfemeni 0⃣
⚔️@CVFFemenino 1⃣
#PrimeraIberdrola⚽️
📺 @tv3cat
📲 Per streaming aquí: https://t.co/OHyWTuphc8 pic.twitter.com/fhA92U3Yeb
Источник — Sport.ua
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