ВИДЕО. Шикарный гол 18-летней футболистки в ворота женской Барселоны

В рамках 26-го тура чемпионата Испании женская команда «Барселоны» в домашних стенах крупно обыграла соперниц из «Вильярреала» (6:1).



Но счет в матче открыли именно гости. На 12-й минуте восемнадцатилетняя Сальма Паральюело одним финтом убрала двух соперниц и неожиданно пробила с дальней дистанции, поразив верхний дальний угол ворот. Дальше забивали только «сине-гранатовые».

«Барселона» лидирует в чемпионате с 22-очковым преимуществом, «Вильярреал» находится на 13-й позиции.