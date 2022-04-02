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Наставник Вереса рассказал, почему вина за войну лежит на всех россиянах

Юрий Вирт детально объяснил свою позицию

  • 02.04.2022 15:33
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Наставник Вереса рассказал, почему вина за войну лежит на всех россиянах
© ФК Верес. Юрий Вирт

Наставник «Вереса» Юрий Вирт поделился мыслями о широкомасштабной войне, которую россия развязала против Украины больше месяца назад. 
 
— Как вы отважились выставить на аукцион такую ​​ценную для себя награду — медаль за победу в Кубке УЕФА?
— Я сейчас без оружия в руках. Но могу помогать финансово. Потому и решил выставить на аукцион медаль за победу донецкого Шахтера в Кубке УЕФА в 2009 году. Видел, кто продает свои футболки. У меня футболок нет — все раздарил раньше. Потому решил продавать медаль. Меня поддержала моя семья, поддержала жена.
 
— Какая судьба команды?
— Война началась, когда мы готовились к матчу против «Ворсклы». Мы сразу приняли решение отпустить всех футболистов домой к родным. Каждый из них сейчас по возможности помогает Украине. Мы все на связи. Верю, со временем мы начнем восстанавливать государство и футбол в том числе.
 
— Верили ли в возможность войны до ее начала?
— Если честно, нет. Все об этом говорили, но я не мог в это поверить. Тем более, что сразу начнутся обстрелы таких городов, как Львов, Ивано-Франковск, Харьков. Но это случилось. Не сомневаюсь, что после всего этого наших «соседей» ждет большое горе. К ним все это вернется. А мы будем жить в свободной преуспевающей Украине.
 
— У вас было много друзей в Донецке, Мариуполе. Что они говорят?
— Да, действительно. Многие друзья жили в Мариуполе. Слава Богу, все они сумели уехать. Буквально несколько дней назад. Многие люди до сих пор остаются в критической ситуации. Надеюсь, они тоже сумеют вырваться, а наши воины — добьют врага.
 
— Ваш бывший одноклубник Анатолий Тимощук, работающий в «Зените», до сих пор молчит о войне. Что думаете по этому поводу?
— Я недавно написал ему смс. Выразил свою позицию. Посоветовал ему покинуть страну. У него — своя позиция. Думаю, он сам лично должен все это прокомментировать — почему он принял такое решение. Это его личное решение, его поступок. Он сам за него должен отвечать. Свою позицию на этот счет я ему высказал. Я знаю, что отец держит его в курсе того, что происходит в Украине. Отец Анатолия записался в терроборону в Луцке.
 
— Кто виноват в войне: путин, или русский народ в целом?
— Русский народ. Они поддерживают путина — значит разделяют ответственность за его поступки. На русском народе лежит даже большая вина за войну, потому что они ходят и голосуют за путина.

Источник — ФК Верес

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