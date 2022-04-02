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Итальянские арбитры отправят финансовую помощь украинским коллегам

Они пойдут судьям, которые пострадали от вторжения россии

  • 02.04.2022 14:29
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Итальянские арбитры отправят финансовую помощь украинским коллегам
© УАФ

Вчера, 1 апреля в Мукачево глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи провел совещание с рядом своих подопечных, среди которых были Николай Балакин, Ярослав Козык и другие. На нем Лучи уточнял место нахождения и условия, в которых находятся украинские судьи во условиях войны.

Был составлен список из 45 арбитров, который больше всего нуждаются в помощи.

Лучи сообщил о том, что итальянские судьи собрали солидную сумму для помощи своим украинским коллегам. В ближайшее время деньги будут переданы в Украину.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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