Итальянские арбитры отправят финансовую помощь украинским коллегам

Вчера, 1 апреля в Мукачево глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи провел совещание с рядом своих подопечных, среди которых были Николай Балакин, Ярослав Козык и другие. На нем Лучи уточнял место нахождения и условия, в которых находятся украинские судьи во условиях войны.

Был составлен список из 45 арбитров, который больше всего нуждаются в помощи.

Лучи сообщил о том, что итальянские судьи собрали солидную сумму для помощи своим украинским коллегам. В ближайшее время деньги будут переданы в Украину.