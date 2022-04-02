Итальянские арбитры отправят финансовую помощь украинским коллегам

Вчера, 1 апреля в Мукачево глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи провел совещание с рядом своих подопечных, среди которых были Николай Балакин, Ярослав Козык и другие. На нем Лучи уточнял место нахождения и условия, в которых находятся украинские судьи во условиях войны.
Был составлен список из 45 арбитров, который больше всего нуждаются в помощи.
Лучи сообщил о том, что итальянские судьи собрали солидную сумму для помощи своим украинским коллегам. В ближайшее время деньги будут переданы в Украину.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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