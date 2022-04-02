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Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого единства нашей нации еще не видел»

Украинский тренер – о войне против россии

  • 02.04.2022 12:40
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого единства нашей нации еще не видел»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу хода войны с россией:

«В Украине война уже длится восемь лет, с 2014 года. Я тогда работал тренером «Днепра» и мы с футболистами постоянно ездили на передовую и помогали нашим воинам, потому что тогда вообще ничего не было.

Благодаря нашим военным нам удалось остановить войну и освободить большую часть территорий. Зона ОРДЛО все равно осталась. Это никак не давало нам покоя и рано или поздно должно было взорваться. Так и вышло. Не хотят нас наши «братья» оставить в покое. Они сами не живут и другим не дают. Меня это поражает. Имея такую ​​большую территорию и недра, они не живут, а выживают.

Мы должны наращивать наш военный потенциал, не давать им нигде спуск. Рано или поздно они уйдут отсюда. Я уже прожил жизнь и такого единства нашей нации, как сейчас, никогда не видел. Об этом мечтали мои родители. Я счастлив, что я дожил до тех пор, пока у Украины есть нация. Рано или поздно мы все равно победим. Всех нас они не уничтожат, а мы постараемся это сделать».

Источник — ТК Футбол

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