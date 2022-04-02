ВИДЕО. Попугай прервал тренировку сборной Бразилии

Во время одной из недавних тренировок сборной Бразилии случился забавный случай: занятие было прервано из-за попугая, который прилетел на тренировочное поле и уселся на перекладину ворот.
Убрать его оттуда пытался вратарь Алиссон, но птица, клюнув его перчатку, через несколько секунд улетела с поля:
Источник — Instagram
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