Стали известны финалисты турнира ATP Masters 1000 в Майами

На турнире ATP Masters 1000 в Майами состоялись полуфинальные матчи у мужчин.
По их итогам стало известно, что в финале сыграют испанец Карлос Алькарас и норвежец Карлос Рууд.
ATP Masters 1000. Майами (США)
Мужчины, 1/2 финала
Каспер Рууд (Норвегия) [6] – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 6:4, 6:1
Карлос Алькарас (Испания) [14] – Хуберт Хуркач (Словакия) [8] – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)
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Источник — Sport.ua
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