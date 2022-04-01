Один из лидеров Интера отклонил предложение ПСЖ

ПСЖ пытался подписать ключевого защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Однако сам 27-летний словак отклонил предложение ПСЖ.

Контракт Шкриньяра с «Интером» действует до лета 2023 года, однако сейчас стороны активно ведут переговоры о его продлении. Ожидается, что по новому контракту зарплата Шкриньяра составит 6 миллионов евро с учетом бонусов. ПСЖ предлагал защитнику 7 миллионов евро в год.

Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола в 37 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.