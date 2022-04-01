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ДИКИЙ: «После войны украинский футбол будет жить и быстро шагать вперед»

Директор УПЛ смотрит в будущее с оптимизмом

  • 01.04.2022 21:50
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ДИКИЙ: «После войны украинский футбол будет жить и быстро шагать вперед»
© komandaonline. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий поделился своими мыслями о том, каким будет украинский футбол после войны. 

«Сейчас Украина во всех мировых и европейских СМИ все поддерживают Украину. Лично я считаю, что, когда вернется футбол, он будет очень быстро шагать вперед и подниматься на более высокий уровень. В этом нам будет способствовать поддержка европейских и мировых партнеров, подойдут спонсоры, удастся реализовать единый телекуб и все будут довольны. 

Мы провели определенные встречи и консультации с нашими действующими спонсорами и убедились, что они остаются с нами и будут поддерживать украинский футбол. Украинский футбол будет жить и его ждет только лучшее будущее», - сказал Дикий.

Источник — Футбол 1/2/3

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