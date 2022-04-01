ДИКИЙ: «После войны украинский футбол будет жить и быстро шагать вперед»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий поделился своими мыслями о том, каким будет украинский футбол после войны.

«Сейчас Украина во всех мировых и европейских СМИ все поддерживают Украину. Лично я считаю, что, когда вернется футбол, он будет очень быстро шагать вперед и подниматься на более высокий уровень. В этом нам будет способствовать поддержка европейских и мировых партнеров, подойдут спонсоры, удастся реализовать единый телекуб и все будут довольны.

Мы провели определенные встречи и консультации с нашими действующими спонсорами и убедились, что они остаются с нами и будут поддерживать украинский футбол. Украинский футбол будет жить и его ждет только лучшее будущее», - сказал Дикий.